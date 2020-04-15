Мэр Воронежа Вадим Кстенин вошел в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ

15 Апр 2020 2020-04-15T18:34:02+03:00

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13 апреля президент Владимир Путин включил главу Воронежа Вадима Кстенина в состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Эта тема, с учетом ситуации по коронавирусу в стране, сегодня стоит довольно остро. Все стройки по нацпроектам, невзирая на экономические трудности и режим самоизоляции, должны быть исполнены. И Совет, существующий при президенте, должен будет этому помочь. Его роль – обеспечить взаимодействие федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организации.

Вадим Кстенин отметил, что для него это большая ответственность и вместе с тем возможность передать другим регионам накопленный в Воронеже опыт. Напомним, в прошлом году президент включил градоначальника в состав Совета по развитию местного самоуправления. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU