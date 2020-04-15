2020-04-15T18:34:02+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин вошел в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ

А раньше глава государства включил градоначальника в Совет по развитию местного самоуправления
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой мэрии.Фото предоставлено пресс-службой мэрии.
Изменить размер текста:

13 апреля президент Владимир Путин включил главу Воронежа Вадима Кстенина в состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Эта тема, с учетом ситуации по коронавирусу в стране, сегодня стоит довольно остро. Все стройки по нацпроектам, невзирая на экономические трудности и режим самоизоляции, должны быть исполнены. И Совет, существующий при президенте, должен будет этому помочь. Его роль – обеспечить взаимодействие федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организации.

Вадим Кстенин отметил, что для него это большая ответственность и вместе с тем возможность передать другим регионам накопленный в Воронеже опыт. Напомним, в прошлом году президент включил градоначальника в состав Совета по развитию местного самоуправления. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Воронеже: грозит ли нам дефицит сельхозпродукции
Эксперты рассказали воронежцам, как выбирать и хранить пасхальные продукты
В воронежских больницах на 12 человек стало больше пациентов с подозрением на коронавирус
Мэр Воронежа Вадим Кстенин вошел в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ
Число выздоровевших от коронавируса в Воронеже на 15 апреля составило 20 человек
Руководителя воронежской спортивной организации будут судить за присвоение 716 тысяч гранта
«РВК-Воронеж» возобновляет работу инспекции водных ресурсов
15 лет тюрьмы грозит пенсионеру, забившему под Воронежем собутыльника молотком
179 жителей Воронежской области пострадали от укусов клещей
В Воронеже полицейские раскрыли тайну «нехорошей квартиры»
В райцентре Воронежской области создадут новый парк
Жители Воронежской области больше 8 тысяч раз позвонили на горячую линию по коронавирусу
В Воронежском океанариуме родилась крохотная обезьянка
В Воронеже поймали мошенника-актера, укравшего у пенсионеров 150 тысяч рублей
В Воронежской области высадили тысячу гектаров нового леса
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
В Нововоронеже у рецидивиста нашли боевые патроны
В Воронежской области пенсионер проследил за бабушкой и избил ее ради 300 рублей
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
В Воронеже объявили штормовое предупреждение на 16 апреля
Воронежские вокзалы попали в десятку самых красивых в России
Воронежским медикам, которые борются с коронавирусом, передадут бесплатные проездные на маршрутки