Эксперты рассказали воронежцам, как выбирать и хранить пасхальные продукты

15 Апр 2020 2020-04-15T19:05:16+03:00

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В преддверии праздника Пасхи воронежцы заняты покупкой и приготовлением праздничных угощений: яиц, куличей и пасхи. Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, как правильно выбрать продукты.

Покупая яйца, обращайте внимание на дату расфасовки и маркировку. Буква «Д» на упаковке говорит, что яйца диетические, и срок их хранения не должен превышать 7 суток. Буква «С» - столовые яйца, срок хранения которых от 8 до 25 суток. Яйца должны быть ровными, гладкими, правильной формы и с равномерным окрасом. Скорлупа не должна иметь ни повреждений, ни кровяных следов, ни перьев, ни птичьего помета. Хранить яйца нужно на нижней полке холодильника, «острым» концом вниз, чтобы воздух, который скопился внутри скорлупы, испарялся, и продукт дольше оставался свежим.

- Обратите внимание, на этикетках пищевых красителей, предназначенных для розничной продажи, должны быть указаны рекомендации по их применению и маркировка «Пищевая добавка». Отметим, вареные яйца нужно съедать в течение 36 часов, - напомнили в Роспотребнадзоре.

Другое праздничное блюдо – творожная пасха – продукт скоропортящийся, который хранится не больее 72 часов. Учитывайте это при покупке сливочного масла и творога для ее приготовления. Куличи в традиционном варианте пекутся из сдобного дрожжевого теста с большим количеством яиц и масла, с добавлением изюма, орехов и цукатов. При приобретении ингредиентов для домашнего изготовления куличей – муки, молока, масла сливочного обращайте внимание на наличие информации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Покупая готовый кулич, смотрите, чтобы его верхушка была сухой. Растрескавшаяся – говорит о нарушении технологии приготовления.

- Не следует брать слишком легкий или жесткий продукт, равно как и деформированные изделия, - обращают внимание специалисты. - Срок хранения кулича составляет 7-12 дней. В случае реализации куличей в упаковке, на ней должна быть информация: наименование продукции, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза.

ИСТОЧНИК KP.RU