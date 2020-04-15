Руководителя воронежской спортивной организации будут судить за присвоение 716 тысяч гранта

15 Апр 2020 2020-04-15T18:06:34+03:00

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Прокуратура Центрального района Воронежа направила в суд материалы уголовного дела в отношении 49-летнего президента Воронежской областной спортивной общественной организации «Воронежская любительская хоккейная лига», которого обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Следствие выяснило, что в марте 2018 года обвиняемый подал заявку в фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества об участии в конкурсе на финансовое обеспечение проекта «Сильнее всех». Проект предусматривал проведение в период с июня 2018 года по ноябрь 2019 года более 150 специальных занятий по физкультуре, создание трех центров взаимодействия местных сообществ-инвалидов по проведению физкультурно-спортивных мероприятий, а также привлечение к занятиям не менее 200 детей-инвалидов, проживающих в Воронеже и области. Под реализацию этого проекта руководитель организации получил грант в размере 2 млн. 349 тыс. рублей.

- Однако, в дальнейшем руководитель организации, не имея намерений в полном объеме выполнять взятые на себя в рамках заключенного договора обязательства, принял решение об использовании на личные нужды части денежных средств гранта, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

Для сокрытия преступления обвиняемый подготовил ложный отчет о целевом расходовании средств. Получив деньги, мужчина похитил 716 тыс. рублей и потратил их на личные нужды.

Прокурор района также подал иск в интересах России о взыскании с обвиняемого средств гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU