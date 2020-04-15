2020-04-15T17:02:48+03:00
Происшествия

15 лет тюрьмы грозит пенсионеру, забившему под Воронежем собутыльника молотком

Следователи передали дело на рассмотрение в суд
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта СУСК по Воронежской областифото с сайта СУСК по Воронежской области
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя поселка Отрадное Новоусманского района, обвиняемого в убийстве 35-летнего приятеля. 23 января жертва пришла к обвиняемому для совместного распития спиртных напитков. В процессе застолья между приятелями возникла ссора из-за денег. Недолго думая, хозяин квартиры схватил молоток и начал бить им оппонента по голове. От полученных ранений мужчина умер на месте.

Свою вину в воде предварительного следствия обвиняемый признал частично, однако следователи собрали достаточную доказательную базу для утверждения обвинительного заключения и передачи материалов в суд.

Санкция статьи «убийство» предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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