2020-04-15T16:36:03+03:00
Общество

179 жителей Воронежской области пострадали от укусов клещей

По данным врачей, эти цифры - в пределах многолетней статистики
Елена ФЕДЯШЕВА
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Снятого клеща можно сдать на исследованиеСнятого клеща можно сдать на исследованиеФото: из архива «КП»
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Несмотря на продолжающийся в области режим самоизоляции, среди жителей региона все больше пострадавших от укусов иксодовых клещей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 13 апреля за помощью врачей обратились 179 пострадавших. Эти цифры – на уровне среднемноголетних данных, сообщают специалисты ведомства.

Но, по словам воронежцев, в этом году кровососы особенно агрессивны и активны. Подвергнуться их нападению можно даже, не выезжая за пределы города.

Напомним, клещи, обитающие в нашей области, являются источником заражения боррелиозами, туляремией, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ).

К счастью, наша область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, самому опасному заболеванию, передаваемому клещами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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