В Воронеже полицейские раскрыли тайну «нехорошей квартиры»

15 Апр 2020 2020-04-15T15:52:05+03:00

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Сотрудники управления наркоконтроля накрыли двух торговцев героином. 39-летняя жительница Воронежа и ее 22-летний знакомый злодействовали на съемной квартире в переулке Цимлянском Левобережного района. Там они фасовали героин. Оптовые партии «белой смерти» юноша привозил из Москвы, договариваясь с водителями на сервисе по поиску попутчиков. После фасовки смертоносное зелье продавали через тайники в Южном микрорайоне.

Во время обыска у парочки на съемном жилье обнаружили 60 граммов героин. А на квартире, принадлежащей юному наркоторговцу, нашли еще один сверток с «белой смертью» весом более 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Обоим наркоторговцам грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU