2020-04-15T15:33:36+03:00
Общество

В райцентре Воронежской области создадут новый парк

На него потратят 5 миллионов рублей
Юрий КОЗЛОВ
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В администрации Новохоперска объявили тендер на разработку проекта и сметы для создания парка «Крымская горка». Об этом сообщает RosTender.info. На создание проекта из муниципального бюджета направят 5 миллионов рублей. Итоги торгов планируют подвести 24 апреля.

Парк будет располагаться между районом «Крым» и центром Новохоперска. В нем собираются обустроить зоны воркаута и фуд-корты, трассу для летнего тюбинга с канатным подъемником, велодорожку и пункт проката спортивного оборудования. Также в парке сделают смотровую площадку с арт-объектами, амфитеатр, искусственные водоемы, детские площадки, зону тихого отдыха. Кроме того, там появятся цветники, декоративные кустарники и деревья газоны с системой автоматического полива.

Проект парка должен быть готов к середине июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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