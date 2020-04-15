2020-04-15T15:56:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Воронежской области больше 8 тысяч раз позвонили на горячую линию по коронавирусу

500 звонивших сообщили, что вернулись из-за границы или контактировали с потенциальными носителями вируса
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Светланы Маковеевойфото Светланы МаковеевойФото: из архива «КП»
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Больше 8 тысяч звонков от жителей Воронежской области поступило за три недели с 27 марта на телефон десятиканальной горячей линии по коронавирусу. Около 500 человек сообщили о своем прибытии из-за границы и контактах с потенциальными носителями инфекции.

В департаменте здравоохранения напомнили, что линия продолжает работать и принимает звонки с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефону 212-64-42. В нерабочие часы департамента здравоохранения консультируют граждан по вопросам коронавирусной инфекции специалисты скорой помощи и центра медицины катастроф по телефонам 253-07-88 и 257-97-94 соответственно. Телефоны работают с понедельника по четверг с 18:00 до 09:00, в пятницу с 16:45, и круглосуточно в субботу и воскресенье.

Свои горячие линии открыли 86 медорганизаций области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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