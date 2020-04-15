2020-04-15T15:01:15+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали мошенника-актера, укравшего у пенсионеров 150 тысяч рублей

Он играл роли полицейского, родственника и посыльного
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские поймали мошенника с поличным.Полицейские поймали мошенника с поличным.Фото: из архива «КП»
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Воронежские полицейские задержали орудовавшего в Коминтерновском районе 44-летнего мошенника, уже судимого за аферы.

Стражи порядка выяснили, что в марте и апреле текущего года он звонил пенсионерам и играл сразу три роли. Сначала представлялся полицейским, заявлял, что родственник пожилых людей устроил ДТП, в котором есть пострадавшие. Потом якобы передавал трубку самому виновнику аварии – мнимому внуку или сыну пенсионеров. Изменив голос, говорил от его имени, что для того, чтобы его не привлекли к ответственности, нужны деньги. А за ними заедет его знакомый. После того, как испуганные старики соглашались, аферист сам заявлялся за деньгами.

- Поймать преступника помогли записи камер видеонаблюдения во дворах домов, куда он приезжал за деньгами. Его задержали с поличным при совершении очередного преступления. Установлена причастность мужчины по крайней мере к трем фактам подобных мошенничеств, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Ущерб от его действий составил около 150 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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