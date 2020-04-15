В Воронежской области высадили тысячу гектаров нового леса
В рамках весенней посадки леса в лесничествах Воронежской области появилась первая тысяча гектаров нового леса. Работы с перевыполнением плана завершились в Воронежском, Новоусманском, Хреновском, Песковском, Сомовском, Воронцовском лесничествах.
В знаменитом Шиповом лесу силами арендатора на площади в 25,9 га посадили сеянцы дуба, выращенные в питомнике Красного участкового лесничества.
- В целом по области на сегодняшний день силами лесопользователей посажено 255 гектаров лесных культур на арендуемых лесных участках, - рассказали в управлении лесного хозяйства области. - На остальных территориях лесного фонда работы выполняют подразделения Воронежского лесопожарного центра по государственному заданию.
До конца года в области появится 1630 гектаров новых лесов.
ИСТОЧНИК KP.RU