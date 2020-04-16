Сотрудники МУПа под Воронежем обвиняют главу города в незаконном увольнении директора

16 Апр 2020 2020-04-16T10:44:46+03:00

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В распоряжении «КП»-Воронеж оказалось письмо исполняющего обязанности директора МУП «Теплоэнерго Семилуки» Е.Воронова в адрес председателя СК России Александра Бастрыкина, в котором он просит провести проверку законности действий исполняющего обязанности главы администрации Семилук Сергея Жеребцова. По словам Воронова, Жеребцов незаконно уволил с должности руководителя предприятия, назначив на его место другого человека.

Комментируя обвинения в свой адрес, Сергей Жеребцов сказал:

- Весьма неожиданно, что смена руководства в МУП «Теплоэнерго Семилуки» и замена замков в помещении , которое принадлежит администрации, вызвало такой всплеск публикаций в СМИ . Работа МУП продолжается в штатном режиме . Смена директора не несёт никакой угрозы срыва отопительного сезона в городе. На сегодняшний день у организации есть директор, назначенный на законных основаниях.

По словам Жеребцова, в день, когда был подписан приказ о смене руководства МУПа, 8 апреля, бывший руководитель не пришел на встречу в администрацию, ссылаясь на встречи в Воронеже.

- А когда узнал об увольнении , то в девятом часу вечера прислал сообщение о том , что он на больничном , документального подтверждения тому не предоставив до сих пор. Поэтому когда будет предоставлен больничный лист, если он есть, дата увольнения будет пересмотрена.

Чиновник пообещал провести проверку административной работы в МУП «Теплоэнерго Семилуки» и дать оценку деятельности его бывшего руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU