2020-04-15T13:16:18+03:00
Происшествия

В Нововоронеже у рецидивиста нашли боевые патроны

За это ему грозит до четырех лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце января 2020 года во время обыска в доме у 39-летнего ранее судимого жителя Нововоронежа полицейские обнаружили и изъяли 16 патронов. По заключению эксперта, их калибр 9х18 мм. Патроны, годные для стрельбы, оказались отечественного производства, изготовлены они промышленным способом. Предназначены они для боевого нарезного оружия калибра 9 мм.

Хозяин дома рассказал, что в начале сентября 2019 года в лесу возле одного из садоводческих товариществ Нововоронежа он нашел все эти патроны в картонной коробочке. Они были без видимых дефектов и повреждений. Рецидивист решил оставить патроны себе. Он отнес боеприпасы на свою дачу. О том, что нашел вышеуказанные патроны, никому не говорил. Полицейские будут проверять достоверность его рассказа.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (до четырех лет лишения свободы). Мужчина, припрятавший патроны, признал свою вину и на словах раскаялся, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нововоронеже у рецидивиста нашли боевые патроны
В Воронежской области пенсионер проследил за бабушкой и избил ее ради 300 рублей
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
В Воронеже объявили штормовое предупреждение на 16 апреля
Воронежские вокзалы попали в десятку самых красивых в России
Воронежским медикам, которые борются с коронавирусом, передадут бесплатные проездные на маршрутки
В Воронежской области негодяй ограбил 92-летнюю пенсионерку
В Воронеже закрыли ломбард за нарушение режима самоизоляции
Сенатор Сергей Лукин: Эпидемия коронавируса проверяет нас на человечность
Итоги первой недели дистанционного обучения в Воронеже: отменили оценки, домашнее задание, скорректировали программу
Режим самоизоляции в Воронеже: оперативный штаб разрешил работать садоводческим магазинам
Синоптики рассказали, надолго ли в Воронеж вернулась зима
В Воронежской области коронавирус обнаружили у еще семи человек
В Воронеже мотоциклист влетел в дерево и чудом остался жив
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова поучаствовала во флешмобе без одежды
В Воронеже начали продавать пакетики со «средством от коронавируса»
В Воронеже жители дома жалуются на ужасных соседей
В Воронеже умер четвертый пациент с предварительно положительным тестом на коронавирус
В Воронеже следователи ищут тех, кто распространил фейковую информацию о работе врачей без защитных костюмов
В Воронеже закрыли очередной цветочный киоск, работавший во время карантина
Воронежские специалисты Роспотребнадзора получили право проводить окончательные тесты на коронавирус
Воронежские следователи выяснят, кто слил в Сеть данные погибшей от коронавируса женщины
В Воронеже Каменный мост защитили от грузовиков с помощью ограничителей
В Воронежской области еще восемь человек изолировали с подозрением на коронавирус
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 14 апреля выросло до 19 человек