В Нововоронеже у рецидивиста нашли боевые патроны

15 Апр 2020 2020-04-15T13:16:18+03:00

За это ему грозит до четырех лет тюрьмы

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В конце января 2020 года во время обыска в доме у 39-летнего ранее судимого жителя Нововоронежа полицейские обнаружили и изъяли 16 патронов. По заключению эксперта, их калибр 9х18 мм. Патроны, годные для стрельбы, оказались отечественного производства, изготовлены они промышленным способом. Предназначены они для боевого нарезного оружия калибра 9 мм.

Хозяин дома рассказал, что в начале сентября 2019 года в лесу возле одного из садоводческих товариществ Нововоронежа он нашел все эти патроны в картонной коробочке. Они были без видимых дефектов и повреждений. Рецидивист решил оставить патроны себе. Он отнес боеприпасы на свою дачу. О том, что нашел вышеуказанные патроны, никому не говорил. Полицейские будут проверять достоверность его рассказа.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (до четырех лет лишения свободы). Мужчина, припрятавший патроны, признал свою вину и на словах раскаялся, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU