В Воронежской области пенсионер проследил за бабушкой и избил ее ради 300 рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T13:22:44+03:00

За это теоретически он может сесть на 12 лет

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Во вторник, 14 апреля, среди бела дня 75-летняя жительница поселка Комсомольский Таловского района стала жертвой ограбления. Мерзавец ворвался в дом к одинокой старушке, повалил ее на пол, избил и заставил отдать последние 300 рублей. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Им оказался 64-летний местный житель. Его задержали на окраине поселка, при обыске обнаружили украденные деньги.

Стражи порядка выяснили, что пенсионер присмотрел свою жертву у магазина. Потом пошел за ней, дождался, пока она открыла дверь, и напал.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до 12 лет тюрьмы). Решается вопрос о заключении пенсионера под стражу, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, похожее преступление случилось на хуторе Назаровка Ольховатского района. Там 33-летний субъект отобрал тысячу рублей у 92-летней бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU