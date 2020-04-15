В Воронеже объявили штормовое предупреждение на 16 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T12:44:27+03:00

В этот день ожидается сильный ветер

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ГУ МЧС по Воронежмской области предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий днем 16 апреля. По данным воронежского гидрометцентра, в четверг с 6 до 18 часов ожидается усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с.

Спасатели просят жителей заранее позаботиться о закреплении конструкций, быть осторожными при ветре на улице, обращать внимание на целостность линий электропередач.

- Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - напомнили спасатели. - Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.

Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU