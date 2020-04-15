В Воронеже объявили штормовое предупреждение на 16 апреля
ГУ МЧС по Воронежмской области предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий днем 16 апреля. По данным воронежского гидрометцентра, в четверг с 6 до 18 часов ожидается усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с.
Спасатели просят жителей заранее позаботиться о закреплении конструкций, быть осторожными при ветре на улице, обращать внимание на целостность линий электропередач.
- Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - напомнили спасатели. - Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.
Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU