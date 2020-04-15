Воронежские вокзалы попали в десятку самых красивых в России

15 Апр 2020 2020-04-15T12:42:04+03:00

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Сотрудники российского сервиса бронирования жилья для отдыха опросили пользователей соцсетей. Людям задавали вопрос: вокзалы каких городов России вы считаете самыми красивыми?

В десятку лучших попали и воронежские вокзалы. Они набрали 1,6 процента от голосов всех опрошенных – это девятое место. Безусловными лидерами стали вокзалы Санкт-Петербурга Их отметили как самые красивые 44% всех участников опроса. В тройку лучших также попали вокзалы в Симферополе (14,4%) и Самаре (12,8%). Далее расположились Казань и Екатеринбург (по 6,4%), Новосибирск (5,6%), Ставрополь (4,8%), Краснодар (3,2%). Замкнул десятку Омск (0,8% голосов).

ИСТОЧНИК KP.RU