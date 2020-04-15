Воронежским медикам, которые борются с коронавирусом, передадут бесплатные проездные на маршрутки
Воронежским медикам, которые борются с коронавирусом, передадут бесплатные именные проездные от муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс». Речь идет о маршрутах №№ 6, 9КА, 14В, 15, 41, 48, 52, 58, 59, 98. Эту информацию 15 апреля подтвердили в пресс-службах облправительства и мэрии.
- Списки медиков, котором нужны проездные, муниципалитет получит от регионального департамента здравоохранения, - уточнили в мэрии.
Действовать именные проездные будут до 15 мая. В дальнейшем их количество могут увеличить, а срок действия продлить - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с эпидемиологической обстановкой в городе.
Таким образом, медику достаточно будет показать подобный проездной водителю и не платить за проезд в указанных маршрутных автобусах.
Напомним, недавно Воронежская транспортная компания, обслуживающая городские маршруты №№10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54, 91 и 120, передала медикам три тысячи сертификатов на бесплатный проезд.
Кроме того, воронежские волонтеры получат бесплатные проездные.
ИСТОЧНИК KP.RU