В Воронежской области негодяй ограбил 92-летнюю пенсионерку

15 Апр 2020 2020-04-15T12:12:50+03:00

Пожилая женщина положила купюру на диван и тут же ее лишилась

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Довольно мерзкое преступление произошла на хуторе Назаровка Ольховатского района. В дом на улице Советской, где жила 92-летняя женщина, пришел ее 33-летний знакомый с приятелем. Этот субъект попросил взаймы немного денег.

Старушка отказала, сказала, что самой нужны – как раз собирается пойти в магазин, а просителю предложила отремонтировать ей стол. При этом она не заметила, что положила купюру в тысячу рублей на диван. Непрошеный гость это заметил, схватил деньги и убежал. Пожилая женщина закричала, бросилась за вором, но, понятное дело, ничего сделать не смогла. Кроме как пойти в полицию.

- Стражи порядка задержали мужчину (оказалось, что он уже был судим за кражи) и отправили его в следственный изолятор. Ему предстоит отвечать перед судом по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU