2020-04-15T11:44:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже закрыли ломбард за нарушение режима самоизоляции

Ранее под аналогичные санкции попали цветочные киоски
Юрий КОЗЛОВ
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Ломбард закрыли на 23 дня.Ломбард закрыли на 23 дня.Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.
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Организация «Ломбард «А», предоставляющая краткосрочные займы под залог ювелирных изделий, расположенная по адресу: улица Баррикадная, 28, продолжила работать, несмотря на запрет на время пандемии коронавируса. Такая деятельность не относится к категории жизненно необходимых. После визита санитарных врачей было возбуждено административное дело. Суд принял решение закрыть ломбард на 23 дня. Сотрудники Левобережного районного отдела судебных приставов опечатали помещение.

Напомним, ранее во время проверок обнаружили несколько работающих цветочных киосков (по крайней мере два из них уже закрыли) и торговую точку, где продавали очки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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