Сенатор Сергей Лукин: Эпидемия коронавируса проверяет нас на человечность
В период эпидемии коронавируса повышенное внимание необходимо пожилым людям, тем, у которых не осталось родных и близких, о которых некому позаботиться, убежден сенатор Сергей Лукин
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Анна Лыкова, живет одна. Её дочь Татьяна трагически погибла в небе над Кабулом в ноябре 1986 года. Афганская командировка девушки длилась всего 16 дней. Борт, на котором наша землячка летела к новому месту службы для выполнения интернационального долга, стал первым сбитым в Афганистане самолётом с пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU