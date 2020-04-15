Итоги первой недели дистанционного обучения в Воронеже: отменили оценки, домашнее задание, скорректировали программу

15 Апр 2020 2020-04-15T11:12:49+03:00

Много проблем и беспокойств вызвала новая форма образования у родителей и ребят

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Во время первой недели дистанционного обучения у воронежских школьников и их родителей возник ряд трудностей. После чего региональный департамент образования, науки и молодежной политики решил пересмотреть подход к организации образовательного процесса.

- Мы постарались учесть все замечания, выявленные проблемные зоны и полученные предложения. Все это собрано в методических рекомендациях по организации работы всех образовательных учреждений, - пояснили в департаменте.

Так, руководители скорректируют учебные планы всех классов, кроме выпускных - 4, 9 и 11, перейдут на модульную систему обучения. Она объединит учебную программу нескольких предметов сразу.

Кроме того, педагоги уточнят рабочие программы по предметам и перераспределят учебный материал. Оставят части, не требующие практической работы. Определят наиболее актуальные для каждого ученика предметы.

Разработают школы блоки обучения, соединив не только урочную деятельность, дополнительное образование, но и внеурочную работу.

- Классно-урочная система и домашние задания отменяются. Основа дистанционного обучения - самостоятельная работа учащегося и привычный термин «домашнего задания» теряет свою актуальность, - добавили в департаменте образования. - Также отпадает необходимость и в точном оценивании ученика. Предлагается «мораторий» на балльное оценивание.

В начальных классах сократится учебная нагрузка. Изучение новых тем рекомендовано отложить на следующий учебный год. Основой дистанционного обучения для младшеклассников станет проектная деятельность, виртуальные музеи, путешествия и прочее.

Школы должны определить по два ресурса (основной и дополнительный) на каждом из этапов дистанционного обучения (контент, организация процесса, коммуникация) и закрепить их в локальном нормативном акте.

Напомним, школы Воронежской области приступили к дистанционному обучению 6 апреля, оно продлится минимум до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU