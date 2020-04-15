Режим самоизоляции в Воронеже: оперативный штаб разрешил работать садоводческим магазинам

15 Апр 2020 2020-04-15T11:07:12+03:00

Их внесли в список предприятий, которые могут легально торговать в условиях эпидемии коронавируса

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Садово-огородный сезон в Воронеже стартовал. Многие горожане, особенно пожилого возраста, самоизолировались на природе, на своих дачах. Но до недавнего времени в регионе были закрыты садоводческие магазины, где можно было приобрести необходимые препараты, материалы и инструменты для дачи. Теперь оперативный штаб области по борьбе с коронавирусом официально разрешил таким торговым точкам работать, внеся их в список предприятий, которым в период эпидемии разрешено торговать.

Саженцы и рассаду можно приобрести на открытых площадках рынков и в специализированных питомниках. Только, отправляясь за покупками, не забывайте о мерах безопасности и соблюдении рекомендованной дистанции, чтобы не заразиться коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU