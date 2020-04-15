Синоптики рассказали, надолго ли в Воронеж вернулась зима

15 Апр 2020 2020-04-15T10:59:58+03:00

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Снег запорошил в последние недели сильно выросшую траву. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В воронежских соцсетях появились подборки фото вернувшейся зимы. Она бушует на просторах столицы Черноземья с утра 15 апреля. Временами снег переходил в настоящую метель.

Синоптики полагают, что эта непогода продлится достаточно долго.

- Снег к нам принес фронт, идущий от циклона, располагающегося на севере, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Он закачивает в нашу область холодный воздух. Холодно и сыро будет по крайней мере до конца недели. Но не факт, что в начале следующей придет тепло. Это, видимо, своего рода компенсация за слишком теплый март с массой температурных рекордов.

Временами снег превращался в настоящую метель.Фото: "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU