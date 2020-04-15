В Воронежской области коронавирус обнаружили у еще семи человек

15 Апр 2020 2020-04-15T11:09:43+03:00

Из шести заразившихся пять контактировали с заболевшими, а одна женщина приехала из Москвы. Фото: из архива «КП»

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В правительстве Воронежской области сообщили о еще семи случаях коронавируса в регионе. Подтвердился диагноз умершей 48-летней женщины из Россошанского района. Кроме того, эту заразу обнаружили у женщин 29, 53 и 68 лет, а также у мужчин 53 и 61 года. Все они контактировали с заболевшими. Кроме того, коронавирус нашли у 38-летней женщины, приехавшей из Москвы.

Все шестеро госпитализированы и находятся под регулярным наблюдением врачей. Установлен полный круг их контактов, людей проверяют.

Всего заразившихся коронавирусом в Воронежской области стало 75, четверо умерли, 19 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU