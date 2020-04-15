В Воронеже мотоциклист влетел в дерево и чудом остался жив

15 Апр 2020 2020-04-15T09:57:46+03:00

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Во вторник, 14 апреля, около четырех часов вечера у дома № 84Б по улице Ленинградской случилось ДТП. Мотоциклист не успел сманеврировать перед резко остановившейся легковушкой и улетел в кювет – прямо в дерево. Местные жители утверждают, что там на дороге большая яма – едва ли не на всю полосу. Машина могла затормозить перед ней, что и стало полной неожиданностью для мотоциклиста.

В городском отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что на улице Ленинградской аварий с погибшими и ранеными 14 апреля не было. Из чего можно сделать вывод – мотоциклист родился в рубашке.

ИСТОЧНИК KP.RU