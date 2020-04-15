2020-04-15T09:33:27+03:00
Общество

Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет

На период с 15 апреля по 30 сентября ставка составит 1%
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Льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс.руб. одежды и товаров повседневного спроса.

Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% на период с 15 апреля до 30 сентября 2020 года. Партнерам, которые подпадают под льготную комиссию банк направит информационные уведомления.

Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса, без дополнительной угрозы для здоровья клиентов Банка. Для новых партнеров, соответствующих этим же критериям, которые захотят подключить интернет-эквайринг, в том числе используя онлайн-заявку в Сбербанк Бизнес Онлайн, так же будет доступна сниженная ставка в размере 1%.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк:

«На текущий момент покупки через интернет являются для россиян наиболее безопасными, ведь такой формат шоппинга позволяет не покидать собственного дома и не подвергать себя дополнительному риску. Для того, чтобы поддержать и простимулировать бизнес, который занимается реализацией социально значимых товаров и услуг через интернет, Сбербанк снижает ставку по интернет эквайрингу до 1%».

ИСТОЧНИК KP.RU

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