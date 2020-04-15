Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова поучаствовала во флешмобе без одежды

15 Апр 2020 2020-04-15T09:26:38+03:00

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Флешмоб #PillowChallenge (дословно по-русски это звучит как «Подушка-Челлендж»), придуманный в апреле шведскими блогерами, поддержала двукратный серебряный призер Олимпиады 2016 гимнастка Ангелина Мельникова. Суть акции – чтобы развлечься во время пандемии коронавируса, людям предлагаю облачиться в подушки вместо одежды и в таком виде сфотографироваться.

Знаменитая гимнастка сначала сделала обычное фото. А потом, видимо, решила, скучновато как-то. И показала классную стойку на руках у стены. Подписчики щедро оценили лайками оба снимка.

А вам слабо?Фото: Инстаграм Ангелины Мельниковой.

ИСТОЧНИК KP.RU