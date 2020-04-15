2020-04-15T08:53:41+03:00
Происшествия

В Воронеже начали продавать пакетики со «средством от коронавируса»

Мошенники всучивают эту ерунду за две тысячи рублей
Артем ИЛЬИН
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В паблике «Мой и твой Воронеж» рассказали об очередной выходке мошенников. На этот раз они решили погреть руки на пандемии коронавируса. Что уже смахивает на мародерство.

По словам автора поста Максима Зайцева, его соседке продали «пакетик для ношения на одежде» якобы со «средством от коронавируса». Стоил он две тысячи рублей. Женщина пожилая, в наглый «развод» поверила. Максим сообщил об этом случае в полицию. Там ему рассказали, что мошенники так же проводят «санэпидемобработки» (конечно, не бесплатные) и поквартирные обходы с всучиванием разной дряни.

Полицейские неоднократно просили пожилых людей быть более внимательными, а тех, кто помоложе, – не уставать проводить разъяснительную работу среди родственников в возрасте. Теперь придется говорить не только об аферах с переводом денег куда-то для их безопасности, но еще и о продажах таких вот пакетиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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