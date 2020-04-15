2020-04-15T08:53:59+03:00
Общество

В Воронеже жители дома жалуются на ужасных соседей

По их словам, в квартире, сдающейся внаем, обитают субъекты, любящие бушевать по вечерам
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские обещали разобраться, обоснованы ли жалобы жильцов.Полицейские обещали разобраться, обоснованы ли жалобы жильцов.Фото: из архива «КП»
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Жители дома № 117А на Ленинском проспекте жалуются на далеко не замечательных соседей. По словам людей, одну из квартир сдают посуточно всем желающим. При этом поведение постояльцев примерно одно и то же: пьянки, драки, крики, чт- то постоянно падает или кого-то бьют, хлопают вечерами дверьми, ключи от домофона почему-то не берут, отчего любят названивать по всем квартирам.

- У нас в подъезде много детей, они боятся, - рассказывают местные жители. - На данный момент снимают квартиру попрошайки (один без ног, другой без одной ноги, женщина с костыликом ) и те кто их «крышует». Страшно на самом деле становится. А сейчас в условиях пандемии коронавируса, неизвестно, что они могут с собой привезти. От звонков к владельцам квартиры результата нет. Они сдают жилплощадь через агентство, там нас тоже никто не слушает.

В полиции сообщили, что сигналов о «нехорошей» квартире к ним не поступало. Однако обещали, что участковый придет в этот дом и на месте постарается разобраться, насколько жалобы жильцов обоснованы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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