В Воронеже закрыли очередной цветочный киоск, работавший во время карантина
Павильону запретили функционировать на 18 суток
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В Воронеже санитарные врачи обнаружили очередной открытый во время карантина цветочный киоск. Индивидуальный предприниматель занимался продажей растений на улице Переверткина, 51, игнорируя запрет губернатора. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».
Специалисты Роспотребнадзора направили в суд материал об административном приостановлении деятельности. Железнодорожный райсуд 13 апреля вынес соответствующее решение — киоск теперь закрыт на 18 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU