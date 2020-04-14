В Воронеже закрыли очередной цветочный киоск, работавший во время карантина

14 Апр 2020 2020-04-14T21:01:54+03:00

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В Воронеже санитарные врачи обнаружили очередной открытый во время карантина цветочный киоск. Индивидуальный предприниматель занимался продажей растений на улице Переверткина, 51, игнорируя запрет губернатора. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Специалисты Роспотребнадзора направили в суд материал об административном приостановлении деятельности. Железнодорожный райсуд 13 апреля вынес соответствующее решение — киоск теперь закрыт на 18 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU