Воронежские специалисты Роспотребнадзора получили право проводить окончательные тесты на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T20:46:33+03:00

До этого для подтверждения диагноза анализы отправляли в Москву

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Воронежское управление Роспотребнадзора получило полномочия проводить окончательные анализы на коронавирус в регионе. Об этом сообщили облправительстве во вторник, 14 апреля.

Раньше для подтверждения диагноза анализы отправляли в Москву, а в столице Черноземья делали только предварительные тесты.

Напомним, COVID-19 подтвердили уже у 68 воронежцев. В регионе выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 14 апреля. Трое скончались. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 был предварительный. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Умерла также 48-летняя жительница Россоши. Выздоровели 19.

В больницах в специальных боксах изолировали 132 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU