Воронежские следователи выяснят, кто слил в Сеть данные погибшей от коронавируса женщины

14 Апр 2020 2020-04-14T20:08:48+03:00

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Воронежский следственный комитет начал проверку после слива в интернет информации об умершей в Воронеже россошанской учительнице с пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону во вторник, 14 апреля. Предварительный анализ на коронавирус у женщины оказался положительным.

В соцсети неизвестные выложили официальную бумагу из местного филиала Роспотребнадзора, которая была адресована главврачу Россошанской районной больницы. В ней указана не только информация о диагнозе женщины, но и адрес, данные членов ее семьи и врачей, которые контактировали с женщиной в Россоши.

Напомним, 8 апреля женщину госпитализировали в инфекционное отделение Россошанской райбольницы с внебольничной пневмонией, затем ее состояние ухудшилось, и горожанку перевезли в Воронеж. 13 апреля она скончалась.

Следователи выяснят, каким образом бумага попала в открытый доступ. Ему может грозить не только административная ответственность, но и уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU