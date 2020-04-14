В Воронеже Каменный мост защитили от грузовиков с помощью ограничителей
Перед ним повесили металлические штанги
Фото: пресс-служба мэрии.
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В Воронеже Каменный мост на улице Чернышевского защитили от невнимательных водителей грузовиков. Перед сооружением с двух сторон установили металлические ограничения по высоте для большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, сам свод моста после неоднократных повреждений кузовами грузовых автомобилей покрасили. Власти надеются, что новые меры защитят объект культурного наследия регионального значения.
ИСТОЧНИК KP.RU