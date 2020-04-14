2020-04-14T20:01:14+03:00
Общество

В Воронеже Каменный мост защитили от грузовиков с помощью ограничителей

Перед ним повесили металлические штанги
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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В Воронеже Каменный мост на улице Чернышевского защитили от невнимательных водителей грузовиков. Перед сооружением с двух сторон установили металлические ограничения по высоте для большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, сам свод моста после неоднократных повреждений кузовами грузовых автомобилей покрасили. Власти надеются, что новые меры защитят объект культурного наследия регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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