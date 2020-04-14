Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 14 апреля выросло до 19 человек
Еще трое жителей Воронежской области вылечились от коронавируса. Число пациентов, победивших COVID-19, выросло до 19 человек. Их выписали из медучреждений. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе оперативного штаба.
Накануне, 13 апреля, из больниц отпустили четверых вылечившихся.
Напомним, в регионе выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 14 апреля. Всего у 68 наших земляков подтвердили COVID-19. Трое скончались. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 был предварительный. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Умерла также 48-летняя жительница Россоши.
ИСТОЧНИК KP.RU