В Воронеже жители многоэтажки переплатили за отопление 160 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T18:40:38+03:00

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В Воронеже жители дома № 13/13 на улице Кривошеина переплатили за отопление около 160 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции во вторник, 14 апреля.

Горожане поняли, что плата за коммунальные услуги выше, чем должна быть. Тогда они написали жалобу в ГЖИ.

Во время проверки инспектор отдела надзора за начислением платы за коммунальные услуги и установлением нормативов обнаружил, что управляющая организация ООО «Зафира» с января по апрель и с октября по ноябрь 2019 года предъявляла к оплате необоснованно завышенный объем тепловой энергии.

УК выдали предписание об устранении нарушений.

В апреле 2020 года жильцы дома получат квитанции, в которых будет отражена корректировка за коммунальные услуги по отоплению.

ИСТОЧНИК KP.RU