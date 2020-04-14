2020-04-14T18:21:20+03:00
Общество

В Воронеже отремонтируют дорогу на 12 улицах

Работы будут вести как днем, так и ночью с 14 на 15 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже отремонтируют дорогу на 12 улицах. Работы будут вести днем 14 апреля и ночью 15-го. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на улице 1 Мая от площади Советов до улицы Чудесной днем и ночью проведут фрезерование а/б покрытия.

Те же работы будут осуществляться на улице 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов), на улице Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров), а также улицах Арбатской, Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина, Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»), Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской).

Готовить дорожное полотно под асфальто-бетонное покрытие будут и на улицах Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы), Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина), Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая) и улице Чудесной (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко).

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация Воронежа приносит местным жителям извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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