В Воронеже разыскивают 60-летнего мужчину

14 Апр 2020 2020-04-14T17:44:33+03:00

О местонахождении Олега Скачкова ничего неизвестно с 8 апреля

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В Воронеже уже неделю разыскивают 60-летнего Олега Скачкова. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 8 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» во вторник, 14 апреля.

Рост пропавшего 180 см. У Олега Скачкова среднее телосложение, седые волосы и серо-коричневые глаза.

В день исчезновения он был в темно-синей толстовки с капюшоном, серых спортивных штанах с белыми лампасами и сине-бело-красных красовках.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU