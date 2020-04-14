В Воронеже разыскивают 60-летнего мужчину
О местонахождении Олега Скачкова ничего неизвестно с 8 апреля
Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже уже неделю разыскивают 60-летнего Олега Скачкова. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 8 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» во вторник, 14 апреля.
Рост пропавшего 180 см. У Олега Скачкова среднее телосложение, седые волосы и серо-коричневые глаза.
В день исчезновения он был в темно-синей толстовки с капюшоном, серых спортивных штанах с белыми лампасами и сине-бело-красных красовках.
Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU