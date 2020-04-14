2020-04-14T17:26:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Военные провели дезинфекцию больниц и учебных заведений

В регионе проводят учения по локализации ЧС
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области военнослужащие провели спецобработку больниц, станций скорой помощи, заводов, учебных заведений, воинских частей и дорог общего пользования. Дезинфекцию осуществили также еще в 25 регионах Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО во вторник, 14 апреля.

Всего было продезинфицировано 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры в 26 регионах. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв м. К работам привлекли более 70 единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочных станций АРС-14КМ, тепловых машин специальной обработки техники ТМС-65У.

Напомним, в регионе такжепроводят военные учения по локализации ЧС в связи с угрозой распространения коронаврируса. Местом тренировок стал полигон «Погоново».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже жители многоэтажки переплатили за отопление 160 тысяч рублей
В Воронеже отремонтируют дорогу на 12 улицах
В Воронеже разыскивают 60-летнего мужчину
Военные провели дезинфекцию больниц и учебных заведений
В Воронеже маршрутка врезалась в «Ниссан»: ранена пассажирка автобуса
В Воронеже мотоциклист врезался в «Лексус», которым рулил 19-летний парень
В Воронежской области мужчина организовал в своей квартире наркопритон
Воронежские медики могут месяц бесплатно ездить в девяти маршрутках
В Воронеже загорелась строящаяся многоэтажка
Tele2 расширила географию бесплатной доставки SIM-карт в Воронежской области
Воронежская таможня через суд добилась блокировки сайтов, распространяющих их базы данных
Житель Воронежской области избил сожительницу до потери сознания из-за того, что не хотел отдать сдачу с бутылки
В Воронеже в квартире нашли мертвую 23-летнюю девушку
Из-за коронавируса на Пасху в Воронеже прихожан не пустят в храмы
В Воронежской области в районной больнице изолировали 15 медиков
Для умерших с диагнозом коронавирус предоставят места на одном из кладбищ Воронежа
Музыканты филармонии сыграют воронежцам из дома
В Воронежской области провели 11 806 исследований на наличие коронавируса
В Воронеж вернулся велосипедист, переболевший коронавирусом
Под Воронежем пчеловоды подарили мед пенсионерам на самоизоляции