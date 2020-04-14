Военные провели дезинфекцию больниц и учебных заведений

14 Апр 2020 2020-04-14T17:26:08+03:00

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В Воронежской области военнослужащие провели спецобработку больниц, станций скорой помощи, заводов, учебных заведений, воинских частей и дорог общего пользования. Дезинфекцию осуществили также еще в 25 регионах Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО во вторник, 14 апреля.

Всего было продезинфицировано 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры в 26 регионах. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв м. К работам привлекли более 70 единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочных станций АРС-14КМ, тепловых машин специальной обработки техники ТМС-65У.

Напомним, в регионе такжепроводят военные учения по локализации ЧС в связи с угрозой распространения коронаврируса. Местом тренировок стал полигон «Погоново».

ИСТОЧНИК KP.RU