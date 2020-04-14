2020-04-14T17:20:42+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутка врезалась в «Ниссан»: ранена пассажирка автобуса

ДТП случилось недалеко от остановки «Остужева» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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У "Ниссана" разбито заднее стекло, у "ПАЗа" поврежден капот.У "Ниссана" разбито заднее стекло, у "ПАЗа" поврежден капот.Фото: Максим Русаков.
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Очередная авария с участием маршрутки произошла 14 апреля в 10.10 у дома № 160а на Ленинском проспекте. «ПАЗ» врезался в ехавшую впереди «Ниссан-Кашкай». У японской иномарки выбило заднее стекло. А вот в маршрутке пострадала пассажирка.

- 54-летней женщине оказали первую помощь врачи подъехавшей скорой. К счастью, травма оказалась не тяжелой. Женщину не стали отвозить в больницу, она поехала домой. 55-летний шофер «ПАЗика» и 38-летний водитель «Кашкая» за помощью врачей не обращались. Причины ДТП устанавливают, - сообщили в городском отделе пропаганды УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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