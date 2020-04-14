В Воронеже мотоциклист врезался в «Лексус», которым рулил 19-летний парень

14 Апр 2020 2020-04-14T16:57:31+03:00

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Стало известно еще об одном ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Авария случилась около пяти вечера в понедельник, 13 апреля, возле остановки «Памятник Славы».

- У дома № 194 на Московском проспекте «Лексус GX-470», которым управлял 19-летний парень, столкнулся с 32-летним мотоциклистом на железном коне марки «Априлия». Мужчина получил перелом правой голени, его отвезли в больницу. Обстоятельства ДТП продолжают устанавливать, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 13 апреля в Воронежской области погибли два мотоциклиста. В Лискинском районе мужчина 35-летний мужчина на «Хонде» врезался в дерево, а в Новоусманском – местный житель на «Ямахе» улетел в кювет и перевернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU