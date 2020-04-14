2020-04-14T16:47:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина организовал в своей квартире наркопритон

За это он просил дозу «соли»
Юлия ДИДЕНКО
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В Нововоронеже будут судить 31-летнего местного жителя, который организовал в своей квартире наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 14 апреля.

Выяснилось, что с декабря 2019-го по январь 2020 года мужчина предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ, а в качестве платы он брал дозу наркотической «соли».

Во время осмотра жилья полицейские нашли самодельное приспособление, состоящее из двух частей пластиковых емкостей, на горловине одной из которых имелся фрагмент фольги.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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