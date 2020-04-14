2020-04-14T16:25:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежские медики могут месяц бесплатно ездить в девяти маршрутках

Подарок в условиях эпидемии коронавируса сделала транспортная компания
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежская транспортная компания, обслуживающая городские маршруты №№10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54, 91 и 120, передала медикам больниц скорой медицинской помощи № 1, № 8 и № 10, и Воронежской областной клинической больницы № 1 три тысячи сертификатов на бесплатный проезд. Действовать они будут до 15 мая этого года.

Поддержать сотрудников лечебных учреждений, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, - личная инициатива руководства АТП-1. Перечень медучреждений выбрали на основе анализа маршрутной сети компании. Например, на автобусе № 120 можно добраться до БСМП № 10, известной как «Электроника». На автобусе № 91 – до БСМП № 8. Недалеко от БСМП № 1 проходят маршруты № 50 и № 37. К областной клинической больнице идет маршрут № 16в.

– На медперсонал воронежских больниц в скором времени могут лечь огромная нагрузка и грандиозная ответственность. В это трудное время правильным будет поддержать наших врачей, фельдшеров, медсестер – всех, кто уже борется или скоро столкнется с вирусом, - рассказал Владимир Георгиевский, исполнительный директор АТП-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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