В Воронеже загорелась строящаяся многоэтажка

14 Апр 2020 2020-04-14T16:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже загорелось строящееся 17-этажное здание на улице Владимира Невского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник, 14 апреля.

Как пояснили в ведомстве, информация о ЧП поступила в 14.29. На место выехали шесть отделений. Оказалось, что на третьем постройки вспыхнул утеплитель, а затем огонь перекинулся на строительные леса. Огонь потушили в 14.52.

К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU