В Воронеже загорелась строящаяся многоэтажка
Вспыхнул утеплитель, а за ним загорелись строительные леса
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В Воронеже загорелось строящееся 17-этажное здание на улице Владимира Невского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник, 14 апреля.
Как пояснили в ведомстве, информация о ЧП поступила в 14.29. На место выехали шесть отделений. Оказалось, что на третьем постройки вспыхнул утеплитель, а затем огонь перекинулся на строительные леса. Огонь потушили в 14.52.
К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU