Воронежская таможня через суд добилась блокировки сайтов, распространяющих их базы данных

14 Апр 2020 2020-04-14T15:40:56+03:00

Эта информация по закону запрещена к распространению

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Воронежская транспортная прокуратура через суд добилась блокировки сайтов, распространяющих информационные базы таможенных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник. 14 апреля.

На ресурсах неизвестные предлагали бесплатно и за плату предоставить базы данных таможенных органов и выгрузок из них. На некоторых сайтах были опубликованы полные сведения, предоставляемые декларантами таможенному органу для таможенного оформления товаров, а также персональные данные лиц, участвовавших в нем.

По закону распространение этих сведений запрещено. Поэтому сотрудники обратились в прокуратуру и в суд. Сайты заблокирует Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU