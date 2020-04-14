Воронежская таможня через суд добилась блокировки сайтов, распространяющих их базы данных
Воронежская транспортная прокуратура через суд добилась блокировки сайтов, распространяющих информационные базы таможенных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник. 14 апреля.
На ресурсах неизвестные предлагали бесплатно и за плату предоставить базы данных таможенных органов и выгрузок из них. На некоторых сайтах были опубликованы полные сведения, предоставляемые декларантами таможенному органу для таможенного оформления товаров, а также персональные данные лиц, участвовавших в нем.
По закону распространение этих сведений запрещено. Поэтому сотрудники обратились в прокуратуру и в суд. Сайты заблокирует Роскомнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU