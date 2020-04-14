Житель Воронежской области избил сожительницу до потери сознания из-за того, что не хотел отдать сдачу с бутылки

14 Апр 2020 2020-04-14T15:36:59+03:00

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В Нововоронеже жильцы многоэтажки вызвали полицию, когда из соседней квартиры квартиры услышали женские крики о помощи.

Полицейские обнаружили в квартире 54-летнюю женщину без сознания, а также ее 38-летнего сожителя. Выяснилось, что мужчина избил любовницу во время пьяного конфликта. Пара выпивала, потом мужчина сходил в магазин еще за алкоголем. А когда вернулся не отдал своей благоверной сдачу. В итоге сожители поругались, а потом мужчина избил свою даму, в основном, целил в голову. Медики оценили травмы, которые получила потерпевшая, как тяжкий вред здоровью.

Оперативники на квартире обнаружили одежду со следами крови, дебошир признался в избиении сожительницы. Теперь ответит за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU