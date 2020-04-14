Из-за коронавируса на Пасху в Воронеже прихожан не пустят в храмы

14 Апр 2020 2020-04-14T15:02:14+03:00

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Главный государственный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтиев выдал Воронежской епархии предписание о введении с 14 по 19 апреля дополнительных санитарно-противоэпидемических мер. Они, в частности, касаются режима работы церквей.

- Документ предполагает введение ограничений на посещение гражданами храмов и монастырей, - рассказали в пресс-службе воронежской митрополии. – Исключение составляют священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений.

В связи с этим митрополит Воронежский и Лискинский Сергий призвал воронежцев и жителей региона проявить терпение и послушание в эти дни. Праздничные службы пройдут во всех храмах, но при закрытых для прихожан дверях.

Напомним, воронежцы смогут увидеть прямую трансляцию Пасхального богослужения на канале «Губерния» в ночь на 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU