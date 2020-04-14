Для умерших с диагнозом коронавирус предоставят места на одном из кладбищ Воронежа

14 Апр 2020 2020-04-14T14:42:41+03:00

Но родственники усопшего вправе принять другое решение и выбрать другое место

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В Воронеже умер уже третий пациент с коронавирусом: 48-летняя женщина даже не выезжала за рубеж, но поступила в больницу с пневмонией. Вместе с тем у жителей региона возник вопрос: как будут проходить похороны скончавшихся после COVID-19 людей?

- Сам процесс каких-либо кардинальных изменений не претерпит, однако в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора применяются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности людей, - пояснили 14 апреля в пресс-службе мэрии.

Перевозить к месту погребения людей будут в закрытых гробах. Спецтранспорт после этого обязательно будут дезинфицировать. Водители и члены похоронной бригады должны работать в средствах индивидуальной защиты, которые после нужно будет утилизировать.

Кроме того, воронежцы, которые сейчас находятся на обязательной самоизоляции - например, приехали из-за границы или общались с другими зараженными - не должны контактировать с другими гражданами при проезде, погребении и при проведении прощания.

Транспорт, на котором они будут добираться к месту прощания, также должен быть дезинфицирован. Водители должны работать в средствах индивидуальной защиты.

- В ПАО «Воронежское похоронное бюро» (телефон для справок (круглосуточно): 279-20-80) организована дезинфекция спецавтотранспорта и обеспечивается наличие средств защиты для сотрудников. Проведены все необходимые инструктажи с персоналом, - пояснили в мэрии.

Для захоронения умерших людей с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19 предусмотрена возможность провести похороны на городском Березовском кладбище. Даже если это были жители не Воронежа, а области.

- Такая возможность предусмотрена в связи с тем, что родственники могут находиться на карантине (в самоизоляции) и не будут иметь возможности организации перевозки к месту, где ранее проживал покойный. Но родственники усопшего вправе принять другое решение, - объяснили в мэрии.

Кроме того, МКУ «Администрация городских кладбищ» в этот период настоятельно рекомендует горожанам воздержаться от посещения мест захоронений родственников для их уборки. Это можно будет сделать позже, когда ситуация стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU