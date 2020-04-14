Музыканты филармонии сыграют воронежцам из дома

14 Апр 2020 2020-04-14T14:38:08+03:00

Филармония закрыта, но можно посмотреть концерты, сидя на диване Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В воронежской филармонии 15 апреля стартует новый дистанционный проект – «Домашние концерты». Посмотреть их можно будет на сайте учреждения и в социальных сетях.

- Ни вечернего платья, ни фрака, ни света софитов, ни сцены: выступать в таком формате артистам еще не приходилось. Репетируют каждый у себя дома, детали обсуждают по телефону, - поделились нюансами проекта в филармонии.

Первыми участниками акции станут певица Елена Старкова (сопрано) и пианист Михаил Князев. Они исполнят выходную арию Марицы из одноименной оперетты Имре Кальмана. По мнению музыкантов, это как раз то, что нужно на карантине.

Елена Старкова и Михаил Князев - сложившийся дуэт. Оба окончили Воронежский институт искусств, ведут активную творческую деятельность, выступают с Академическим симфоническим оркестром филармонии, гастролируют в России и за рубежом. Одно из недавних достижений дуэта - победа на международном конкурсе Viva-Music в Москве, где артисты стали лауреатами и получили специальные призы.

Видео будет доступно в 11.00.

Напомним, проект «Филармония дома» включает в себя несколько рубрик. Это историческая «Филармония в лицах», патриотическая «Музы не молчали», семейная «Филармония детям».

ИСТОЧНИК KP.RU