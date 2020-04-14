В Воронежской области провели 11 806 исследований на наличие коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T14:27:34+03:00

В регионе коронавирус обнаружили у 68 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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По данным на 13 апреля в Воронежской области провели 11 806 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 14 апреля.

Тесты на Covid-19 делают в том числе людям, прибывшим из субъектов, неблагополучных по новой инфекции и пациентам с внебольничными пневмониями.

Напомним, в Воронежской области выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом на 14 апреля. Всего в регионе зарегистрировано 68 больных. Трое скончались. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 был предварительный. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Умерла также 48-летняя жительница Россоши. Выздоровели 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU