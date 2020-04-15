2020-04-15T19:32:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже: грозит ли нам дефицит сельхозпродукции

Виктор Логвинов рассказал, как регион обеспечен запасами продовольствия
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцам не стоит опасаться пустых прилавков и корзинок в супермаркетахВоронежцам не стоит опасаться пустых прилавков и корзинок в супермаркетахФото: из архива «КП»
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Во вторник, 14 апреля, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов в прямом эфире из областного Дома журналистов рассказал о ситуации на рынке продовольствия в регионе.

В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса и спада производства жителей региона волнуют вопросы обеспеченности запасами продовольствия. Напомним, в начале роста заболеваемости горожане напрочь смели с полок магазинов запасы круп и муки, опасаясь грядущего дефицита.

Как рассказал Виктор Логвинов, на сегодня наш агропромышленный комплекс производит зерновой, мясной, молочной и овощной продукции с запасом, достаточным для экспорта в соседние регионы. Что касается отдельно столь любимой у воронежцев гречки, то ее на складах перерабатывающих предприятий региона больше 6 тысяч тонн. Запасы пшеницы составляют 110 тысяч тонн.

По словам председателя областного правительства агропромышленный комплекс в условиях коронавируса ни одного дня не прекращал свою работу, все проекты, в том числе и строительство новых объектов, идут по графику.

С опережением среднегодовых сроков на полторы – две недели идет посевная кампания. На сегодня уже посеяно 32% от плана яровых культур. По итогам зимы 95% озимых культур находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии. Ну а будущий урожай будет во многом зависеть от погодных условий. Сейчас, например, аграрии с нетерпением ждут осадков, которые обещают с 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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