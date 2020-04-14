Под Воронежем пчеловоды подарили мед пенсионерам на самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T14:04:47+03:00

Его по домам развозят волонтеры и работники соцзащиты

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В Новоусманском районе пчеловоды подарили около 200 банок меда одиноким пенсионерам, находящимся на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области во вторник, 14 апреля.

Коробки с медом, который расфасовали по банкам, развозят по домам работники соцзащиты и волонтеры. Вместе с полезным лакомством пенсионеры получают наборы продуктов питания и предметов первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU